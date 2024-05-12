Груздева Парасковья Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смерти19.05.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Груздев Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Надежкина (Груздева) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Груздев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
24.11.1920
Сын: Груздев Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Груздев Алексей Васильевич
Обнорское, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
19.05.1952
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург