Груздева Парасковья Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздева Парасковья Никаноровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

19.05.1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1884 г.р.

Дети

1915 г.р.
1920 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Груздев Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Надежкина (Груздева) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Груздев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
24.11.1920

Сын: Груздев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Груздев Алексей Васильевич

Обнорское, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
19.05.1952
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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