Груздев Василий Иоасафович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Груздев Иоасаф
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Груздев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Груздева Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Груздев Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Груздева Матрена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно