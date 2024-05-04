Груздев Василий Иоасафович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздев Василий Иоасафович

Место рождения

Обнорское, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Груздев Иоасаф

Мать: не указана

Обнорское, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Груздев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Груздева Матрена Ивановна

Обнорское, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Груздев Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Груздева Матрена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Груздева Матрена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Груздева Матрена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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