Забродина (Сутягина) Марья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забродина (Сутягина) Марья Петрова

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Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Сутягин Петр

Мать: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
22.04.1802

Муж: Забродин Ефим Саввин

Рождение ребёнка
01.07.1803

Дочь: Марфа Ефимова

Отец ребёнка: Забродин Ефим Саввин

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.03.1805

Дочь: Василиса Ефимова

Отец ребёнка: Забродин Ефим Саввин

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.03.1805

Дочь: Евдокия Евфимиева

Отец ребёнка: Забродин Ефим Саввин

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Стефанида Ефимова

Отец ребёнка: Забродин Ефим Саввин

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Забродин Герасим Ефимов

Отец ребёнка: Забродин Ефим Саввин

Рождение ребёнка
23.06.1807

Дочь: Агрипина Ефимова

Отец ребёнка: Забродин Ефим Саввин

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.08.1808

Дочь: Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Забродин Ефим Саввин

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.10.1810

Сын: Забродин Нестор Ефимов

Отец ребёнка: Забродин Ефим Саввин

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.11.1811

Сын: Забродин Никон Ефимов

Отец ребёнка: Забродин Ефим Саввин

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.01.1813

Сын: Забродин Игнатий Ефимов

Отец ребёнка: Забродин Ефим Саввин

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.04.1814

Дочь: Ирина Ефимова

Отец ребёнка: Забродин Ефим Саввин

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.10.1815

Дочь: Собанина Анастасия Ефимова

Отец ребёнка: Забродин Ефим Саввин

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.12.1816

Дочь: Анисья Ефимова

Отец ребёнка: Забродин Ефим Саввин

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.04.1818

Дочь: Агапия Ефимова

Отец ребёнка: Забродин Ефим Саввин

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.02.1823

Дочь: Евдокия Ефимова

Отец ребёнка: Забродин Ефим Саввин

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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