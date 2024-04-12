Забродина (Сутягина) Марья Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Сутягин Петр
Муж: Забродин Ефим Саввин
Дочь: Марфа Ефимова
Отец ребёнка: Забродин Ефим Саввин
Дочь: Василиса Ефимова
Отец ребёнка: Забродин Ефим Саввин
Дочь: Евдокия Евфимиева
Отец ребёнка: Забродин Ефим Саввин
Дочь: Стефанида Ефимова
Отец ребёнка: Забродин Ефим Саввин
Отец ребёнка: Забродин Ефим Саввин
Дочь: Агрипина Ефимова
Отец ребёнка: Забродин Ефим Саввин
Дочь: Марфа Ефимовна
Отец ребёнка: Забродин Ефим Саввин
Отец ребёнка: Забродин Ефим Саввин
Отец ребёнка: Забродин Ефим Саввин
Отец ребёнка: Забродин Ефим Саввин
Дочь: Ирина Ефимова
Отец ребёнка: Забродин Ефим Саввин
Дочь: Собанина Анастасия Ефимова
Отец ребёнка: Забродин Ефим Саввин
Дочь: Анисья Ефимова
Отец ребёнка: Забродин Ефим Саввин
Дочь: Агапия Ефимова
Отец ребёнка: Забродин Ефим Саввин
Дочь: Евдокия Ефимова
Отец ребёнка: Забродин Ефим Саввин