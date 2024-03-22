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Забродин Нестор Ефимов

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Место рождения

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

25.10.1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1810

Отец: Забродин Ефим Саввин

Мать: Забродина Марья Петрова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
18.05.1830

Жена: Забродина Епистимия Логгинова

Рождение ребёнка
15.06.1831

Сын: Забродин Леонтий Несторов

Мать ребёнка: Забродина Епистимия Логгинова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.09.1833

Дочь: Анна Нестерова

Мать ребёнка: Забродина Епистимия Логгинова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.09.1834

Сын: Забродин Иоанн Несторов

Мать ребёнка: Забродина Епистимия Логгинова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.07.1836

Сын: Забродин Никита

Мать ребёнка: Забродина Епистимия Логгинова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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