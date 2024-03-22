Забродин Нестор Ефимов
Место рождения
Дата рождения25.10.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1810
Отец: Забродин Ефим Саввин
Мать: Забродина Марья Петрова
Бракосочетание
18.05.1830
Рождение ребёнка
15.06.1831
Сын: Забродин Леонтий Несторов
Мать ребёнка: Забродина Епистимия Логгинова
Рождение ребёнка
06.09.1833
Дочь: Анна Нестерова
Мать ребёнка: Забродина Епистимия Логгинова
Рождение ребёнка
23.09.1834
Мать ребёнка: Забродина Епистимия Логгинова
Рождение ребёнка
01.07.1836
Сын: Забродин Никита
Мать ребёнка: Забродина Епистимия Логгинова
Смерть
Неизвестно