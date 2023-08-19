Сутягин Петр
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Сутягин Иван Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1766
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Забродина Марья Петрова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно