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Сутягин Петр

Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Сутягин Иван Петров

Мать ребёнка: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Сутягин Симион Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Забродина Марья Петрова

Мать ребёнка: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно