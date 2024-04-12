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Сутягин Иван Петров

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Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

02.06.1820

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Сутягин Петр

Мать: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Сутягин Флор Иванов

Мать ребёнка: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Шушарина Ксения Иванова

Мать ребёнка: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Сутягин Димитрий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Сутягин Фаддей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Ударцова Марья Иванова

Мать ребёнка: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Сутягин Гаврил Иванов

Мать ребёнка: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
02.06.1820
Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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