Сутягин Иван Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смерти02.06.1820
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Сутягин Петр
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Сутягин Флор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Шушарина Ксения Иванова
Рождение ребёнка
Около 1784
Рождение ребёнка
Около 1788
Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Ударцова Марья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1799
Смерть
02.06.1820
Причина смерти: от горячки