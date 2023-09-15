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Сутягин Флор Иванов

Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Сутягин Иван Петров

Мать: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Михайлищева Феодора Флорова (Фролова)

Мать ребёнка: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.12.1801

Сын: Сутягин Петр Флоров

Мать ребёнка: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.09.1803

Сын: Сутягин Симеон Флоров

Мать ребёнка: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.09.1804

Сын: Сутягин Федор Флоров

Мать ребёнка: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.11.1805

Сын: Сутягин Михаил Флоров

Мать ребёнка: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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