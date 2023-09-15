Сутягин Флор Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Сутягин Иван Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Михайлищева Феодора Флорова (Фролова)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1801
Сын: Сутягин Петр Флоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1803
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1804
Сын: Сутягин Федор Флоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1805
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно