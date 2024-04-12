Собанина (Забродина) Анастасия Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собанина (Забродина) Анастасия Ефимова

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Место рождения

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

29.10.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1815

Отец: Забродин Ефим Саввин

Мать: Забродина Марья Петрова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
16.02.1834

Муж: Собанин Стефан Петров

Рождение ребёнка
11.11.1834

Сын: Собанин Феодор Стефанов

Отец ребёнка: Собанин Стефан Петров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.03.1836

Дочь: Дария Стефанова

Отец ребёнка: Собанин Стефан Петров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.11.1838

Сын: Собанин Петр Стефанов

Отец ребёнка: Собанин Стефан Петров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.08.1840

Сын: Собанин Адриан Стефанов

Отец ребёнка: Собанин Стефан Петров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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