Собанина (Забродина) Анастасия Ефимова
Место рождения
Дата рождения29.10.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1815
Отец: Забродин Ефим Саввин
Мать: Забродина Марья Петрова
Бракосочетание
16.02.1834
Рождение ребёнка
11.11.1834
Отец ребёнка: Собанин Стефан Петров
Рождение ребёнка
19.03.1836
Дочь: Дария Стефанова
Отец ребёнка: Собанин Стефан Петров
Рождение ребёнка
22.11.1838
Отец ребёнка: Собанин Стефан Петров
Рождение ребёнка
25.08.1840
Отец ребёнка: Собанин Стефан Петров
Смерть
Неизвестно