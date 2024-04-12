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Собанин Стефан Петров

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Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

01.01.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1813

Отец: Собанин Петр Матвиев старший

Мать: Собанина Ирина Димитриева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
16.02.1834

Жена: Собанина Анастасия Ефимова

Рождение ребёнка
11.11.1834

Сын: Собанин Феодор Стефанов

Мать ребёнка: Собанина Анастасия Ефимова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.03.1836

Дочь: Дария Стефанова

Мать ребёнка: Собанина Анастасия Ефимова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.11.1838

Сын: Собанин Петр Стефанов

Мать ребёнка: Собанина Анастасия Ефимова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.08.1840

Сын: Собанин Адриан Стефанов

Мать ребёнка: Собанина Анастасия Ефимова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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