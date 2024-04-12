Собанин Стефан Петров
Место рождения
Дата рождения01.01.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1813
Бракосочетание
16.02.1834
Рождение ребёнка
11.11.1834
Мать ребёнка: Собанина Анастасия Ефимова
Рождение ребёнка
19.03.1836
Дочь: Дария Стефанова
Мать ребёнка: Собанина Анастасия Ефимова
Рождение ребёнка
22.11.1838
Мать ребёнка: Собанина Анастасия Ефимова
Рождение ребёнка
25.08.1840
Мать ребёнка: Собанина Анастасия Ефимова
Смерть
Неизвестно