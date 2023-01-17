Артамохина (Карапузова) Варвара Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртамохина (Карапузова) Варвара Тимофеевна

Артамохина (Карапузова) Варвара Тимофеевна

avatar

Место рождения

Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

04.12.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1905 ст.

Отец: Карапузов Тимофей

Мать: не указана

Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Между 1926 и 1927

Муж: Артамохин Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
19.12.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артамохин Иван Георгиевич

г. Мирзачуль, Ташкентская обл., Узбекская ССР
Рождение ребёнка
07.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артамохин Иван Георгиевич

Гулистан, Сырдарьинская обл.
Рождение ребёнка
16.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артамохин Иван Георгиевич

Гулистан (Мирзачуль) Сырдарьинская обл., Узбекская ССР
Эмиграция
Неизвестно
Мирзачуль - Гулистан
Старший брат мамы Артамохин Иван Егорович (1901 — 05.04.1947) переехал из Сибири в Узбекскую ССР в начале коллективизации в г. Мирзачуль, переименованный впоследствии в Гулистан. Его жена Варвара Тимо... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close