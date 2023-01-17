Артамохина (Карапузова) Варвара Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения04.12.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1905 ст.
Отец: Карапузов Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1926 и 1927
Рождение ребёнка
19.12.1927
г. Мирзачуль, Ташкентская обл., Узбекская ССР
Рождение ребёнка
07.01.1930
Гулистан, Сырдарьинская обл.
Рождение ребёнка
16.04.1940
Гулистан (Мирзачуль) Сырдарьинская обл., Узбекская ССР
Эмиграция
Неизвестно
Мирзачуль - Гулистан
Старший брат мамы Артамохин Иван Егорович (1901 — 05.04.1947) переехал из Сибири в Узбекскую ССР в начале коллективизации в г. Мирзачуль, переименованный впоследствии в Гулистан. Его жена Варвара Тимо... Показать все
Смерть
Неизвестно