деревня Воронино, деревня Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Воронино

Уярский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Толстихинская волость
1268Воронинская, д. (п. уч. Воронинский, 291 дол.), на рч. Малой Авде; хлеб.-з. маг.922943685

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Уярский район
138100Воронинодеревня55°41'94°33'N-46-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Уярский муниципальный район, Сельское поселение Восточный сельсовет
4657406106д Воронино#Н/Д
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