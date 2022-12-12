Артамохин Иван Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти05.04.1947
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Бракосочетание
Между 1926 и 1927
Рождение ребёнка
19.12.1927
г. Мирзачуль, Ташкентская обл., Узбекская ССР
Рождение ребёнка
07.01.1930
Гулистан, Сырдарьинская обл.
Рождение ребёнка
16.04.1940
Гулистан (Мирзачуль) Сырдарьинская обл., Узбекская ССР
Смерть
05.04.1947
Гулистан ( Мирзачуль) Узбекская ССР