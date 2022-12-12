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Артамохин Иван Георгиевич

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Место рождения

Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1901

Дата смерти

05.04.1947

Пол

Мужской

Отец

Мать

1873 г.р.

Жена

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Артамохин Георгий Иванович

Мать: Артамохина Вера Фёдоровна

Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Между 1926 и 1927

Жена: Артамохина Варвара Тимофеевна

Рождение ребёнка
19.12.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Артамохина Варвара Тимофеевна

г. Мирзачуль, Ташкентская обл., Узбекская ССР
Рождение ребёнка
07.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Артамохина Варвара Тимофеевна

Гулистан, Сырдарьинская обл.
Рождение ребёнка
16.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Артамохина Варвара Тимофеевна

Гулистан (Мирзачуль) Сырдарьинская обл., Узбекская ССР
Смерть
05.04.1947
Гулистан ( Мирзачуль) Узбекская ССР
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