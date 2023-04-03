Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Сын: Мернов Иван
Отец ребёнка: Мернов Иосиф
Рождение ребёнка
Вычислено 1846
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Мернов Иосиф
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Сын: Мернов Сергей
Отец ребёнка: Мернов Иосиф
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Сын: Мернов Василий
Отец ребёнка: Мернов Иосиф
Рождение ребёнка
Вычислено 1854
Сын: Мернов Иван
Отец ребёнка: Мернов Иосиф
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Мернов Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мернов Иосиф
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно