Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея

Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1824 г.р.

Дети

Вычислено 1845 г.р.
Вычислено 1846 г.р.
Вычислено 1849 г.р.
Вычислено 1852 г.р.
Вычислено 1854 г.р.
Вычислено 1856 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Сын: Мернов Иван

Отец ребёнка: Мернов Иосиф

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1846

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Мернов Иосиф

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Сын: Мернов Сергей

Отец ребёнка: Мернов Иосиф

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Сын: Мернов Василий

Отец ребёнка: Мернов Иосиф

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Сын: Мернов Иван

Отец ребёнка: Мернов Иосиф

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Мернов Иосиф

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мернов Иосиф

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close