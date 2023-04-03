Мернов Иосиф
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1824
Отец: Меренов Федор
Мать: (Гречкина?) Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Сын: Мернов Иван
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
Вычислено 1846
Дочь: (Мернова) Любовь
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Сын: Мернов Сергей
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Сын: Мернов Василий
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
Вычислено 1854
Сын: Мернов Иван
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Дочь: (Мернова) Анна
Мать ребёнка: Пелагея
Смерть
Неизвестно