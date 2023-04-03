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Мернов Иосиф

Место рождения

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Вычислено 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1791 г.р.

Мать

Вычислено 1794 г.р.

Жена

Вычислено 1825 г.р.

Дети

Вычислено 1845 г.р.
Вычислено 1846 г.р.
Вычислено 1849 г.р.
Вычислено 1852 г.р.
Вычислено 1854 г.р.
Вычислено 1856 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1824

Отец: Меренов Федор

Мать: (Гречкина?) Прасковья

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Сын: Мернов Иван

Мать ребёнка: Пелагея

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1846

Дочь: (Мернова) Любовь

Мать ребёнка: Пелагея

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Сын: Мернов Сергей

Мать ребёнка: Пелагея

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Сын: Мернов Василий

Мать ребёнка: Пелагея

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Сын: Мернов Иван

Мать ребёнка: Пелагея

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Дочь: (Мернова) Анна

Мать ребёнка: Пелагея

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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