(Месковская) Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Месковская) Софья Ивановна

Место рождения

Russia

Дата рождения

1791

Дата смерти

1839

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Месковский Иван

Мать: не указана

Russia
Рождение ребёнка
07.09.1826

Дочь: Schliemann (шлиман) Ekaterina (Екатерина Петровна)

Отец ребёнка: Лыжин Пётр Александрович

St.-Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
01.04.1829

Сын: Лыжин Павел Петрович

Отец ребёнка: Лыжин Пётр Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1833

Сын: Лыжин Николай Петрович

Отец ребёнка: Лыжин Пётр Александрович

Смерть
1839
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