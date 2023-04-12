(Месковская) Софья Ивановна
Место рожденияRussia
Дата рождения1791
Дата смерти1839
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Месковский Иван
Russia
Рождение ребёнка
07.09.1826
Дочь: Schliemann (шлиман) Ekaterina (Екатерина Петровна)
Отец ребёнка: Лыжин Пётр Александрович
St.-Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
01.04.1829
Сын: Лыжин Павел Петрович
Отец ребёнка: Лыжин Пётр Александрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Лыжин Пётр Александрович
Смерть
1839