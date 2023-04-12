Schliemann (Шлиман) (Lyžin (Лыжинa)) Ekaterina (Екатерина Петровна)
Место рожденияSt.-Petersburg, Russia
Дата рождения07.09.1826
Дата смерти10.02.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1826
Отец: Лыжин Пётр Александрович
Мать: Софья Ивановна
St.-Petersburg, Russia
Бракосочетание
24.10.1852
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Ehepartner: Johann Ludwig Heinrich Julius (Heinrich) Schliemann
Рождение ребёнка
16.09.1855
Сын: Schliemann Sergej Andrejewitsch
Отец ребёнка: Schliemann Heinrich Julius
Рождение ребёнка
24.01.1859
Дочь: Natalia
Отец ребёнка: Schliemann Heinrich Julius
Рождение ребёнка
02.08.1861
Дочь: Androussov Nadeshda
Отец ребёнка: Schliemann Heinrich Julius
St.-Petersburg, Russia
Развод
1869
Ehepartner: Johann Ludwig Heinrich Julius (Heinrich) Schliemann
Смерть
10.02.1896
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия
Похороны
13.02.1896
Волковское кладбище, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия