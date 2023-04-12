Schliemann (Шлиман) (Lyžin (Лыжинa)) Ekaterina (Екатерина Петровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Schliemann (Шлиман) (Lyžin (Лыжинa)) Ekaterina (Екатерина Петровна)

Место рождения

St.-Petersburg, Russia

Дата рождения

07.09.1826

Дата смерти

10.02.1896

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1826

Отец: Лыжин Пётр Александрович

Мать: Софья Ивановна

St.-Petersburg, Russia
Бракосочетание
24.10.1852

Муж: Schliemann Heinrich Julius

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Ehepartner: Johann Ludwig Heinrich Julius (Heinrich) Schliemann
Рождение ребёнка
16.09.1855

Сын: Schliemann Sergej Andrejewitsch

Отец ребёнка: Schliemann Heinrich Julius

Рождение ребёнка
24.01.1859

Дочь: Natalia

Отец ребёнка: Schliemann Heinrich Julius

Рождение ребёнка
02.08.1861

Дочь: Androussov Nadeshda

Отец ребёнка: Schliemann Heinrich Julius

St.-Petersburg, Russia
Развод
1869

Муж: Schliemann Heinrich Julius

Ehepartner: Johann Ludwig Heinrich Julius (Heinrich) Schliemann
Смерть
10.02.1896
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия
Похороны
13.02.1896
Волковское кладбище, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия
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