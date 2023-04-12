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Лыжин Пётр Александрович

Место рождения

Russia

Дата рождения

1792

Дата смерти

11.01.1855

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Лыжин Александр Иванович

Мать: не указана

Russia
Рождение ребёнка
07.09.1826

Дочь: Schliemann (шлиман) Ekaterina (Екатерина Петровна)

Мать ребёнка: Софья Ивановна

St.-Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
01.04.1829

Сын: Лыжин Павел Петрович

Мать ребёнка: Софья Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1833

Сын: Лыжин Николай Петрович

Мать ребёнка: Софья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
почетный гражданин СПетербурга
Смерть
11.01.1855
Дрезден
Похороны
Неизвестно
Drážďany