Лыжин Пётр Александрович
Место рожденияRussia
Дата рождения1792
Дата смерти11.01.1855
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Лыжин Александр Иванович
Мать: не указана
Russia
Рождение ребёнка
07.09.1826
Дочь: Schliemann (шлиман) Ekaterina (Екатерина Петровна)
Мать ребёнка: Софья Ивановна
St.-Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
01.04.1829
Сын: Лыжин Павел Петрович
Мать ребёнка: Софья Ивановна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Софья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
почетный гражданин СПетербурга
Смерть
11.01.1855
Дрезден
Похороны
Неизвестно
Drážďany