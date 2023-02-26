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Фёкла Григорьева

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Место рождения

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.
1803 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.05.1820

Муж: Давид Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.10.1822

Дочь: Пелагия Давидова

Отец ребёнка: Давид Стефанов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1825

Сын: Василий Давидов

Отец ребёнка: Давид Стефанов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1830

Сын: Епимах Давидов

Отец ребёнка: Давид Стефанов

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Христина Давидова

Отец ребёнка: Давид Стефанов

Бракосочетание
05.02.1833

Муж: Никифор (Ильин)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.03.1834

Дочь: Матрона Никифорова

Отец ребёнка: Никифор (Ильин)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1835

Сын: Прохор Никифоров

Отец ребёнка: Никифор (Ильин)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1836

Сын: Пётр Никифоров

Отец ребёнка: Никифор (Ильин)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1838

Сын: Дорофей Никифоров

Отец ребёнка: Никифор (Ильин)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1838

Сын: Митрофан Никифоров

Отец ребёнка: Никифор (Ильин)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1839

Дочь: Ольга Никифорова

Отец ребёнка: Никифор (Ильин)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1840

Дочь: Ефросиния Никифорова

Отец ребёнка: Никифор (Ильин)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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