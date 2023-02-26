Фёкла Григорьева
Место рожденияд.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
До 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.05.1820
Муж: Давид Стефанов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.10.1822
Дочь: Пелагия Давидова
Отец ребёнка: Давид Стефанов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1825
Сын: Василий Давидов
Отец ребёнка: Давид Стефанов
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1830
Сын: Епимах Давидов
Отец ребёнка: Давид Стефанов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Христина Давидова
Отец ребёнка: Давид Стефанов
Бракосочетание
05.02.1833
Муж: Никифор (Ильин)
Рождение ребёнка
26.03.1834
Дочь: Матрона Никифорова
Отец ребёнка: Никифор (Ильин)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1835
Сын: Прохор Никифоров
Отец ребёнка: Никифор (Ильин)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1836
Сын: Пётр Никифоров
Отец ребёнка: Никифор (Ильин)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1838
Сын: Дорофей Никифоров
Отец ребёнка: Никифор (Ильин)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1838
Сын: Митрофан Никифоров
Отец ребёнка: Никифор (Ильин)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1839
Дочь: Ольга Никифорова
Отец ребёнка: Никифор (Ильин)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1840
Дочь: Ефросиния Никифорова
Отец ребёнка: Никифор (Ильин)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно