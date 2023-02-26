Никифор (Ильин)
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения15.03.1803
Дата смерти05.06.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1803
Отец: Гаврила Семёнов
Мать: Анисия Семёнова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.02.1833
Жена: Фёкла Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.03.1834
Дочь: Матрона Никифорова
Мать ребёнка: Фёкла Григорьева
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1835
Сын: Прохор Никифоров
Мать ребёнка: Фёкла Григорьева
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1836
Сын: Пётр Никифоров
Мать ребёнка: Фёкла Григорьева
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1838
Сын: Дорофей Никифоров
Мать ребёнка: Фёкла Григорьева
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1838
Сын: Митрофан Никифоров
Мать ребёнка: Фёкла Григорьева
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1839
Дочь: Ольга Никифорова
Мать ребёнка: Фёкла Григорьева
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1840
Дочь: Ефросиния Никифорова
Мать ребёнка: Фёкла Григорьева
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
05.06.1847
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.