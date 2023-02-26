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Никифор (Ильин)

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Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

15.03.1803

Дата смерти

05.06.1847

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1803

Отец: Гаврила Семёнов

Мать: Анисия Семёнова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.02.1833

Жена: Фёкла Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.03.1834

Дочь: Матрона Никифорова

Мать ребёнка: Фёкла Григорьева

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1835

Сын: Прохор Никифоров

Мать ребёнка: Фёкла Григорьева

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1836

Сын: Пётр Никифоров

Мать ребёнка: Фёкла Григорьева

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1838

Сын: Дорофей Никифоров

Мать ребёнка: Фёкла Григорьева

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1838

Сын: Митрофан Никифоров

Мать ребёнка: Фёкла Григорьева

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1839

Дочь: Ольга Никифорова

Мать ребёнка: Фёкла Григорьева

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1840

Дочь: Ефросиния Никифорова

Мать ребёнка: Фёкла Григорьева

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
05.06.1847
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
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