Шипицын Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицын Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Шипицын Трофим Федорович

Мать ребёнка: Шипицына Матрена Ивановна

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1811

Сын: Шипицын Павел Федорович

Мать ребёнка: Шипицына Матрена Ивановна

д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Матрена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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