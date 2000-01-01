Шипицына Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Шипицын Федор
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Шипицын Федор
д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шипицын Федор
Смерть
Неизвестно
д. Бучанская Тарского уезда