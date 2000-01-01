Шипицына Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Матрена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Шипицын Трофим Федорович

Отец ребёнка: Шипицын Федор

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1811

Сын: Шипицын Павел Федорович

Отец ребёнка: Шипицын Федор

д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Федор

Смерть
Неизвестно
д. Бучанская Тарского уезда
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