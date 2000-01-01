Мейшутович Якуб Абрагамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович Якуб Абрагамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Мейшутович Абрагам Мустафович

Мать: Мейшутович Маруня

Рождение ребёнка
1883

Сын: Мейшутович Хасень Якубович

Мать ребёнка: Мейшутович Айша

Место жительства
1906
В Списках избирателей по Вилейскому уезду (Губернские ведомости)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мейшутович Айша

Смерть
1914
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