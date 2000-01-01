Мейшутович Якуб Абрагамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Мейшутович Абрагам Мустафович
Мать: Мейшутович Маруня
Рождение ребёнка
1883
Сын: Мейшутович Хасень Якубович
Мать ребёнка: Мейшутович Айша
Место жительства
1906
В Списках избирателей по Вилейскому уезду (Губернские ведомости)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мейшутович Айша
Смерть
1914