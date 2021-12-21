Мейшутович (Полторжицкая) Маруня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович (Полторжицкая) Маруня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мейшутович Абрагам Мустафович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Мейшутович Якуб Абрагамович

Отец ребёнка: Мейшутович Абрагам Мустафович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Мейшутович Мустафа Абрагамович

Отец ребёнка: Мейшутович Абрагам Мустафович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Мейшутович Хода Абрагамовна

Отец ребёнка: Мейшутович Абрагам Мустафович

Смерть
Неизвестно

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