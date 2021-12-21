Мейшутович (Полторжицкая) Маруня
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Сын: Мейшутович Якуб Абрагамович
Отец ребёнка: Мейшутович Абрагам Мустафович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Мейшутович Мустафа Абрагамович
Отец ребёнка: Мейшутович Абрагам Мустафович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Мейшутович Хода Абрагамовна
Отец ребёнка: Мейшутович Абрагам Мустафович
Смерть
Неизвестно