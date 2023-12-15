Ряскин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ряскин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

1970 г.р.
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Добавил:

КС
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Место
Комментарий
Рождение
08.03.1938

Отец: Ряжских/Ряскин Митрофан Ряскин/

Мать: Ряжских (Моргачева) Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1970

Сын: Ряскин Олег

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Елец, город Елец, Липецкая область

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