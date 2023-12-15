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Ряжских/Ряскин Митрофан Ряскин/

Место рождения

Жерновное, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

02.12.1908

Дата смерти

18.10.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности
1938 г.р.

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1908

Отец: Ряжских/Ряскин Владимир Ряскин/

Мать: не указана

Жерновное, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ряжских) Анна

Мать ребёнка: Ряжских (Моргачева) Матрёна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Ряжских Александр

Мать ребёнка: Ряжских (Моргачева) Матрёна

Рождение ребёнка
03.02.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ряжских (Моргачева) Матрёна

Жерновное, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.03.1938

Сын: Ряскин Иван

Мать ребёнка: Ряжских (Моргачева) Матрёна

Смерть
18.10.1983
Елец, город Елец, Липецкая область
Похороны
Неизвестно
Елец, город Елец, Липецкая область

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