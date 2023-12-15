Ряжских/Ряскин Митрофан Ряскин/
Место рождения
Дата рождения02.12.1908
Дата смерти18.10.1983
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1908
Отец: Ряжских/Ряскин Владимир Ряскин/
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ряжских) Анна
Мать ребёнка: Ряжских (Моргачева) Матрёна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Ряжских Александр
Мать ребёнка: Ряжских (Моргачева) Матрёна
Рождение ребёнка
03.02.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ряжских (Моргачева) Матрёна
Рождение ребёнка
08.03.1938
Сын: Ряскин Иван
Мать ребёнка: Ряжских (Моргачева) Матрёна
Смерть
18.10.1983
Похороны
Неизвестно