Ряжских (Моргачева) Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ряжских (Моргачева) Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1903

Дата смерти

17.05.1997

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности
1938 г.р.

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1903

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Моргачёва Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ряжских) Анна

Отец ребёнка: Ряжских/Ряскин Митрофан Ряскин/

Рождение ребёнка
1931

Сын: Ряжских Александр

Отец ребёнка: Ряжских/Ряскин Митрофан Ряскин/

Рождение ребёнка
03.02.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ряжских/Ряскин Митрофан Ряскин/

Жерновное, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.03.1938

Сын: Ряскин Иван

Отец ребёнка: Ряжских/Ряскин Митрофан Ряскин/

Смерть
17.05.1997
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно

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