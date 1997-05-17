Ряжских (Моргачева) Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1903
Дата смерти17.05.1997
ПолЖенский
Отец
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1903
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Моргачёва Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ряжских) Анна
Отец ребёнка: Ряжских/Ряскин Митрофан Ряскин/
Рождение ребёнка
1931
Сын: Ряжских Александр
Отец ребёнка: Ряжских/Ряскин Митрофан Ряскин/
Рождение ребёнка
03.02.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ряжских/Ряскин Митрофан Ряскин/
Жерновное, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.03.1938
Сын: Ряскин Иван
Отец ребёнка: Ряжских/Ряскин Митрофан Ряскин/
Смерть
17.05.1997
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно