Лопарев Кирило Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799
Рождение ребёнка
1810
Место жительства
С 1824
В 1824 году по указу тобольской казенной палаты от 26 (неразборчиво, возможно, июля) за № «(не прописан)» причислены Курганской округи (и уезда?) Утьечей волости
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопарев Степан Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно