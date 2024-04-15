Лопарев Кирило Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопарев Кирило Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Лопарев Тихон Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Лопарев Семен Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1824
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1824 году по указу тобольской казенной палаты от 26 (неразборчиво, возможно, июля) за № «(не прописан)» причислены Курганской округи (и уезда?) Утьечей волости
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопарев Степан Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопарев Иван Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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