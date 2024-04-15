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Лопарев Тихон Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Лопарев Кирило Ефимович

Мать: не указана

Место жительства
С 1824
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1824 году по указу тобольской казенной палаты от 26 (неразборчиво, возможно, июля) за № «(не прописан)» причислены Курганской округи (и уезда?) Утьечей волости
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Марья Тихоновна

Мать ребёнка: Лопарева Агафья

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Агафья Тихоновна

Мать ребёнка: Лопарева Агафья

Рождение ребёнка
1829

Сын: Лопарев Иван Тихонович

Мать ребёнка: Лопарева Агафья

Место жительства
До 29.04.1836
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты от 29.04.1836 №1585 отчислен из Мальково в Курганский округ Утятскую волость в деревню Кривую
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопарева Агафья

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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