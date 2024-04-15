Лопарев Тихон Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Лопарев Кирило Ефимович
Место жительства
С 1824
В 1824 году по указу тобольской казенной палаты от 26 (неразборчиво, возможно, июля) за № «(не прописан)» причислены Курганской округи (и уезда?) Утьечей волости
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Марья Тихоновна
Мать ребёнка: Лопарева Агафья
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Агафья Тихоновна
Мать ребёнка: Лопарева Агафья
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Лопарева Агафья
Место жительства
До 29.04.1836
По указу Тобольской казенной палаты от 29.04.1836 №1585 отчислен из Мальково в Курганский округ Утятскую волость в деревню Кривую
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лопарева Агафья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно