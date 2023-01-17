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Колпаков Василий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1911

Дата смерти

?.06.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1933

Дочь: Рыженкова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Колпакова Мария Павловна

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
1937

Сын: Колпаков Павел Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.06.1992
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