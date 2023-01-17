Колпаков Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1911
Дата смерти?.06.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1933
Дочь: Рыженкова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Колпакова Мария Павловна
Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
1937
Сын: Колпаков Павел Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.06.1992