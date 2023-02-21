Колпаков Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпаков Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

11.04.?

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Колпаков Василий Павлович

Мать: не указана

Смерть
11.04.?
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