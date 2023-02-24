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Воробьев Пётр Алексеевич

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Место рождения

Самара, Россия

Дата рождения

До 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: Воробьев Алексей Васильевич

Мать: Воробьева Ксения Семёновна

Самара, Россия
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Акулина Петровна

Мать ребёнка: Воробьева Анисья Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.09.1840

Дочь: Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Воробьева Анисья Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.12.1841

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Воробьева Анисья Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.03.1843

Дочь: Матрёна Петровна

Мать ребёнка: Воробьева Анисья Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.05.1845

Дочь: Лукерья Петровна

Мать ребёнка: Воробьева Анисья Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.09.1847

Дочь: Фёкла Петровна

Мать ребёнка: Воробьева Анисья Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.11.1850

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Воробьева Анисья Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Анисья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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