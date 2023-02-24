Воробьев Пётр Алексеевич
Место рожденияСамара, Россия
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Самара, Россия
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Акулина Петровна
Мать ребёнка: Воробьева Анисья Яковлевна
Рождение ребёнка
26.09.1840
Дочь: Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Воробьева Анисья Яковлевна
Рождение ребёнка
17.12.1841
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Воробьева Анисья Яковлевна
Рождение ребёнка
20.03.1843
Дочь: Матрёна Петровна
Мать ребёнка: Воробьева Анисья Яковлевна
Рождение ребёнка
08.05.1845
Дочь: Лукерья Петровна
Мать ребёнка: Воробьева Анисья Яковлевна
Рождение ребёнка
17.09.1847
Дочь: Фёкла Петровна
Мать ребёнка: Воробьева Анисья Яковлевна
Рождение ребёнка
19.11.1850
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Воробьева Анисья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно