Нефёдов Михаил Михайлович
Место рожденияОрля, Перемышльский, Калужская, Russia
Дата рождения08.10.1911
Дата смерти01.10.1914
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1911
Орля, Перемышльский, Калужская, Russia
Крещение
10.10.1911
Орля, Перемышльский, Калужская, Russia
Смерть
01.10.1914
Орля, Перемышльский, Калужская, Russia
Похороны
03.10.1914
Орля, Перемышльский, Калужская, Russia