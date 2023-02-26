Нефёдов Дмитрий Михайлович
Место рожденияОрля, Перемышльский, Калужская, Russia
Дата рождения24.10.1916
Дата смерти28.06.1917
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1916
Орля, Перемышльский, Калужская, Russia
Крещение
25.10.1916
Орля, Перемышльский, Калужская, Russia
Смерть
28.06.1917
Орля, Перемышльский, Калужская, Russia
Похороны
29.06.1917
Орля, Перемышльский, Калужская, Russia