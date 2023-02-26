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Нефёдов Дмитрий Михайлович

Место рождения

Орля, Перемышльский, Калужская, Russia

Дата рождения

24.10.1916

Дата смерти

28.06.1917

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

До 1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
24.10.1916

Отец: Нефёдов Михаил Кондратьев

Мать: Нефёдова Агрипина Ильина

Орля, Перемышльский, Калужская, Russia
Крещение
25.10.1916
Орля, Перемышльский, Калужская, Russia
Смерть
28.06.1917
Орля, Перемышльский, Калужская, Russia
Похороны
29.06.1917
Орля, Перемышльский, Калужская, Russia
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