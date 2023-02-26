Нефёдова Агрипина Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1910
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Нефёдов Михаил Кондратьев
Орля, Перемышльский, Калужская, Russia
Рождение ребёнка
08.10.1911
Сын: Нефёдов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Нефёдов Михаил Кондратьев
Орля, Перемышльский, Калужская, Russia
Рождение ребёнка
06.10.1914
Отец ребёнка: Нефёдов Михаил Кондратьев
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1916
Сын: Нефёдов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Нефёдов Михаил Кондратьев
Орля, Перемышльский, Калужская, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно