Нефёдова Агрипина Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефёдова Агрипина Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1910

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Нефёдов Михаил Кондратьев

Орля, Перемышльский, Калужская, Russia
Рождение ребёнка
08.10.1911

Сын: Нефёдов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Нефёдов Михаил Кондратьев

Орля, Перемышльский, Калужская, Russia
Рождение ребёнка
06.10.1914

Сын: Нефёдов Сергей Михайлов

Отец ребёнка: Нефёдов Михаил Кондратьев

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1916

Сын: Нефёдов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Нефёдов Михаил Кондратьев

Орля, Перемышльский, Калужская, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нефёдов Михаил Кондратьев

Смерть
Неизвестно
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