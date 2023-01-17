Корнеев Иван
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Корнеев Аким
Мать: Корнеева ?
Рождение ребёнка
1828
Сын: Корнеев Марк
Мать ребёнка: Корнеева Марфа
Рождение ребёнка
1832
Сын: Корнеев Андрей
Мать ребёнка: Корнеева Марфа
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Корнеева Марфа
Рождение ребёнка
1836
Сын: Корнеев Иван
Мать ребёнка: Корнеева Марфа
Рождение ребёнка
1839
Сын: Корнеев Антон
Мать ребёнка: Корнеева Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнеева Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнеева Василиса
Смерть
Неизвестно