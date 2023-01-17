Корнеев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнеев Иван

Корнеев Иван

avatar

Место рождения

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Корнеев Аким

Мать: Корнеева ?

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Корнеев Марк

Мать ребёнка: Корнеева Марфа

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Корнеев Андрей

Мать ребёнка: Корнеева Марфа

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Корнеева Марфа

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Корнеев Иван

Мать ребёнка: Корнеева Марфа

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Корнеев Антон

Мать ребёнка: Корнеева Марфа

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнеева Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнеева Василиса

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close