Корнеева Марфа
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиДо 1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Корнеев Марк
Отец ребёнка: Корнеев Иван
Рождение ребёнка
1832
Сын: Корнеев Андрей
Отец ребёнка: Корнеев Иван
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Корнеев Иван
Рождение ребёнка
1836
Сын: Корнеев Иван
Отец ребёнка: Корнеев Иван
Рождение ребёнка
1839
Сын: Корнеев Антон
Отец ребёнка: Корнеев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнеев Иван
Смерть
До 1840