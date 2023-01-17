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Корнеева Марфа

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Место рождения

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

До 1840

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Корнеев Марк

Отец ребёнка: Корнеев Иван

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Корнеев Андрей

Отец ребёнка: Корнеев Иван

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Корнеев Иван

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Корнеев Иван

Отец ребёнка: Корнеев Иван

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Корнеев Антон

Отец ребёнка: Корнеев Иван

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнеев Иван

Смерть
До 1840
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