Травкин Петр Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо ?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Травкина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Травкин Григорий Петрович
Мать ребёнка: Травкина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Травкина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
27.12.1900 ст.
Мать ребёнка: Травкина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Травкина Ефросинья Петровна
Мать ребёнка: Травкина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1907 ст.
Мать ребёнка: Травкина Анна Михайловна
Смерть
Около ?.12.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург