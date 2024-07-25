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Травкин Петр Яковлевич

Место рождения

Горянино, Пыжевская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около ?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Травкин Яков Григорьевич

Мать: Травкина Варвара Петровна

Горянино, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Травкина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Травкин Григорий Петрович

Мать ребёнка: Травкина Анна Михайловна

Горянино, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
1895

Сын: Травкин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Травкина Анна Михайловна

Горянино, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
27.12.1900 ст.

Сын: Травкин Василий Петрович

Мать ребёнка: Травкина Анна Михайловна

Горянино, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Травкина Ефросинья Петровна

Мать ребёнка: Травкина Анна Михайловна

Горянино, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
1907 ст.

Сын: Травкин Степан Петрович

Мать ребёнка: Травкина Анна Михайловна

Горянино, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Смерть
Около ?.12.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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