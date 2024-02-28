Травкин Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Травкин Петр Яковлевич
Мать: Травкина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
14.01.1918
Дочь: Косорукова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Травкина Агрипина Григорьевна
Рождение ребёнка
03.06.1921
Сын: Травкин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Травкина Агрипина Григорьевна
Рождение ребёнка
13.03.1926
Сын: Травкин Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Травкина Агрипина Григорьевна
Рождение ребёнка
13.09.1927
Дочь: Травкина Таисия Михайловна
Мать ребёнка: Травкина Агрипина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно