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Травкин Михаил Петрович

Место рождения

Горянино, Пыжевская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Травкин Петр Яковлевич

Мать: Травкина Анна Михайловна

Горянино, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1918

Дочь: Косорукова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Травкина Агрипина Григорьевна

Горянино, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1921

Сын: Травкин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Травкина Агрипина Григорьевна

Горянино, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
13.03.1926

Сын: Травкин Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Травкина Агрипина Григорьевна

Рождение ребёнка
13.09.1927

Дочь: Травкина Таисия Михайловна

Мать ребёнка: Травкина Агрипина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Травкина Агрипина Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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