Долгушин Фёдор Галактионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгушин Фёдор Галактионович

Место рождения

Красная Гора, Вагайский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1909 ст.

Дата смерти

16.10.1991

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909 ст.

Отец: Долгушин Галактион Фёдорович

Мать: Долгушина Харетинья Георгиевна

Красная Гора, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгушина Елизавета Анфинагеновна

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгушина Елизавета Анфинагеновна

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгушина Елизавета Анфинагеновна

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Призыв на военную службу
?.08.1941
Попал в плен (военное)
15.11.1941
Навля, Навлинский муниципальный район, Брянская область
Концлагерь
С 08.04.1942
Лагерь: Шталаг XVIII C (317). Санкт-Иоганн-им-Понгау, Австрия Номер военнопленного в германском лагере: 40380 Освобождён союзниками в апреле 1945 г.
Рождение ребёнка
24.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгушина Елизавета Анфинагеновна

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
?.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгушина Елизавета Анфинагеновна

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Смерть
16.10.1991

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