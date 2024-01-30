Долгушин Фёдор Галактионович
Место рождения
Дата рождения1909 ст.
Дата смерти16.10.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1938
Призыв на военную службу
?.08.1941
Попал в плен (военное)
15.11.1941
Навля, Навлинский муниципальный район, Брянская область
Концлагерь
С 08.04.1942
Лагерь: Шталаг XVIII C (317). Санкт-Иоганн-им-Понгау, Австрия Номер военнопленного в германском лагере: 40380 Освобождён союзниками в апреле 1945 г.
Рождение ребёнка
24.10.1949
Рождение ребёнка
?.09.1952
Смерть
16.10.1991