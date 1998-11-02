Долгушина Елизавета Анфинагеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгушина Елизавета Анфинагеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

02.11.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Долгушин Фёдор Галактионович

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долгушин Фёдор Галактионович

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долгушин Фёдор Галактионович

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
24.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долгушин Фёдор Галактионович

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
?.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долгушин Фёдор Галактионович

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Смерть
02.11.1998
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

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