Долгушина Елизавета Анфинагеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти02.11.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
24.10.1949
Рождение ребёнка
?.09.1952
Смерть
02.11.1998