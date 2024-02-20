Угнивенко Андрей Захарович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1844
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Угнивенко Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Домникия Терентьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1870
Сын: Угнивенко Тимофей Андреевич
Мать ребёнка: Домникия Терентьевна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Пискуновка
Рождение ребёнка
14.06.1874
Дочь: Капитолина Андреевна
Мать ребёнка: Домникия Терентьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
06.02.1877
Сын: Угнивенко Порфирий Андреевич
Мать ребёнка: Домникия Терентьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домникия Терентьевна
Смерть
Неизвестно