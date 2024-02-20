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Угнивенко Марина Евдокимовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1815

Дата смерти

05.08.1878

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1841

Сын: Угнивенко Матвей Захарович

Отец ребёнка: Угнивенко Захар Прокофьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1844

Сын: Угнивенко Андрей Захарович

Отец ребёнка: Угнивенко Захар Прокофьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария Захаровна

Отец ребёнка: Угнивенко Захар Прокофьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1853

Сын: Угнивенко Василий Захарович

Отец ребёнка: Угнивенко Захар Прокофьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Угнивенко Захар Прокофьевич

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
05.08.1878
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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