Угнивенко Захар Прокофьевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1815
Дата смерти14.04.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Угнивенко Прокофий Степанович
Мать: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1841
Сын: Угнивенко Матвей Захарович
Мать ребёнка: Угнивенко Марина Евдокимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1844
Сын: Угнивенко Андрей Захарович
Мать ребёнка: Угнивенко Марина Евдокимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мария Захаровна
Мать ребёнка: Угнивенко Марина Евдокимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1853
Сын: Угнивенко Василий Захарович
Мать ребёнка: Угнивенко Марина Евдокимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
14.04.1883
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука