Угнивенко Тимофей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угнивенко Тимофей Андреевич

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Пискуновка

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Угнивенко Андрей Захарович

Мать: Домникия Терентьевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Пискуновка
Рождение ребёнка
04.04.1912

Сын: Угнивенко Иосиф Тимофеевич

Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Аполлоновна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Пискуновка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угнивенко Феодосия Аполлоновна

Смерть
Неизвестно
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