Угнивенко Тимофей Андреевич
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Пискуновка
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Угнивенко Андрей Захарович
Мать: Домникия Терентьевна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Пискуновка
Рождение ребёнка
04.04.1912
Сын: Угнивенко Иосиф Тимофеевич
Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Аполлоновна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Пискуновка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно