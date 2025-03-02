Шарманов Федор Федорович 01.02.1842 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шарманов Федор Федорович

Место рождения

с. Кузнецкое Екатеринбургский уезд Пермской губернии

Дата рождения

01.02.1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1842 ст.

Отец: Шарманов Федор Ефимович

Мать: Шарманова (Плаксина) Евфимия Петровна

с. Кузнецкое Екатеринбургский уезд Пермской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарманов Павел Федорович

Мать ребёнка: Шарманова (Маркина) Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарманов Тимофей Федорович

Мать ребёнка: Шарманова (Маркина) Евдокия Яковлева

Бракосочетание
08.01.1861

Жена: Шарманова (Маркина) Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
03.10.1864

Дочь: Шарманова Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Шарманова (Маркина) Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
10.03.1867

Сын: Шарманов Алексей Федорович

Мать ребёнка: Шарманова (Маркина) Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
1868

Сын: Шарманов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Шарманова (Маркина) Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
23.10.1869

Сын: Шарманов Яков Федорович

Мать ребёнка: Шарманова (Маркина) Евдокия Яковлева

Смерть
Неизвестно

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