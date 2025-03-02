Шарманов Федор Федорович
Место рожденияс. Кузнецкое Екатеринбургский уезд Пермской губернии
Дата рождения01.02.1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1842 ст.
с. Кузнецкое Екатеринбургский уезд Пермской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шарманова (Маркина) Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарманов Тимофей Федорович
Мать ребёнка: Шарманова (Маркина) Евдокия Яковлева
Бракосочетание
08.01.1861
Рождение ребёнка
03.10.1864
Дочь: Шарманова Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Шарманова (Маркина) Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
10.03.1867
Сын: Шарманов Алексей Федорович
Мать ребёнка: Шарманова (Маркина) Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
1868
Сын: Шарманов Михаил Федорович
Мать ребёнка: Шарманова (Маркина) Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
23.10.1869
Мать ребёнка: Шарманова (Маркина) Евдокия Яковлева
Смерть
Неизвестно