Шарманов Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарманов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Шарманова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарманова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
15.03.1905
Дочь: Шарманова Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Шарманова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно