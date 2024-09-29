Шарманов Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарманов Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарманов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Шарманова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарманова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
15.03.1905

Дочь: Шарманова Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Шарманова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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