Шарманова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарманова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарманов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Шарманов Михаил Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарманов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
15.03.1905

Дочь: Шарманова Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Шарманов Михаил Федорович

Смерть
Неизвестно

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