Шарманов Павел Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарманова Агафья Павловна
Мать ребёнка: Шарманова Анисья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шарманова Анисья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1905
Сын: Шарманов Александр Павлович
Мать ребёнка: Шарманова Анисья Павловна
Смерть
Неизвестно