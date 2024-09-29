Шарманов Павел Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарманов Павел Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарманова Агафья Павловна

Мать ребёнка: Шарманова Анисья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарманов Иоанн Павлович

Мать ребёнка: Шарманова Анисья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарманова Анисья Павловна

Рождение ребёнка
20.02.1905

Сын: Шарманов Александр Павлович

Мать ребёнка: Шарманова Анисья Павловна

Смерть
Неизвестно

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