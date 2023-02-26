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Дмитрий Васильев

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Место рождения

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Василий Васильев

Мать: Стефанида (Прокофиева)

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1844

Жена: Марфа Власова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.06.1846

Сын: Леонтий Дмитриев

Мать ребёнка: Марфа Власова

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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