Дмитрий Васильев
Место рожденияд.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Василий Васильев
Мать: Стефанида (Прокофиева)
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1844
Жена: Марфа Власова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.06.1846
Сын: Леонтий Дмитриев
Мать ребёнка: Марфа Власова
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно