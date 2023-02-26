Василий Васильев
Место рожденияд.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1792
Дата смерти27.05.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Василий Папилин
Мать: Евдокия Косьмина
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1818
Сын: Даниил Васильев
Мать ребёнка: Стефанида (Прокофиева)
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1824
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Стефанида (Прокофиева)
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826
Сын: Дмитрий Васильев
Мать ребёнка: Стефанида (Прокофиева)
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1832
Сын: Захарий Васильев
Мать ребёнка: Стефанида (Прокофиева)
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида (Прокофиева)
Смерть
27.05.1844
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.