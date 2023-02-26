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Василий Васильев

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Место рождения

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1792

Дата смерти

27.05.1844

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Василий Папилин

Мать: Евдокия Косьмина

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1818

Сын: Даниил Васильев

Мать ребёнка: Стефанида (Прокофиева)

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1824

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Стефанида (Прокофиева)

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826

Сын: Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Стефанида (Прокофиева)

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1832

Сын: Захарий Васильев

Мать ребёнка: Стефанида (Прокофиева)

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида (Прокофиева)

Смерть
27.05.1844
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
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